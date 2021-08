Associações denunciam morte de cinco doentes angolanos em Portugal que perderam apoio do Estado angolano

Representantes dos doentes de Angola em Portugal estão preocupados com a situação dos que perderam o apoio do Estado angolano e afirmam que as condições precárias em que vivem já contribuíram para a morte de pelo menos cinco cidadãos.

Numa carta aberta ao Presidente de Angola, a organização Vozes de Angola na Europa escreve que já se registaram "cinco mortos em menos de quatro meses", desde que "os doentes de junta médica em Portugal foram abandonados e deixados em condições precárias e vulneráveis pelo Governo Angolano".

A associação refere na missiva a Joao Lourenço que na origem das mortes está o cancelamento dos subsídios que recebiam do Estado angolano para estarem em Portugal a fazer tratamentos de saúde.