Ataque de alegados soldados mata pelo menos 60 civis no Burkina Faso

Pelo menos 60 civis foram mortos numa aldeia no norte do Burkina Faso por homens envergando uniformes do exército do país africano, anunciou no domingo o procurador-geral da região de Ouahigouya.

Num comunicado, Lamine Kaboré disse ter sido informado pela polícia "que na aldeia de Karma", localizada na província de Yatenga, "cerca de 60 pessoas teriam sido mortas por pessoas vestindo uniformes" das forças armadas do Burkina Faso, na quinta-feira.

"Os feridos foram retirados e encontram-se neste momento a ser tratados nas nossas estruturas de saúde", acrescentou o procurador, acrescentando que "os autores destes factos teriam levado diversos bens" e lançando ainda "um apelo a todos os que tiverem informação" sobre o ataque.