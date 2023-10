Ataque de supostos fundamentalistas islâmicos no Níger mata 29 soldados

Um atentado de supostos fundamentalistas islâmicos, no oeste do Níger, matou 29 soldados, anunciaram na segunda-feira à noite as autoridades.

"Um destacamento das forças de segurança foi alvo de um ataque complexo a noroeste de Tabatol, que combinou a utilização de engenhos explosivos improvisados e de veículos kamikaze por mais de uma centena de terroristas", refere-se num comunicado do Ministério da Defesa nigerino difundido na televisão nacional.

"O número provisório de mortos neste ataque é o seguinte: 29 soldados foram mortos como heróis e dois ficaram gravemente feridos", continua a nota, acrescentando que "várias dezenas de terroristas" morreram.