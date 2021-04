Ataque terrorista atinge instalações da ONU na Nigéria

Uma onda de ataques terroristas fez-se sentir este sábado, na cidade de Damasak, Nigéria, provocando um incêndio nas instalações da Organização das Nações Unidas naquele país.Segundo a agência de notícias Sahara Reporters, os autores do ataque são, alegadamente, jihadistas ligados ao Daesh, que atacaram também outras três organizações de caridade próximas do local.Uma fonte militar confirmou o ataque e sublinhou o esforço das tropas para impedir a invasão por parte dos terroristas. "Eles planeavam atacar primeiro a base militar, mas conseguimos evitá-lo. Alguns foram então para as instalações da ONU. As aeronaves da Força Aérea Nigeriana foram convocadas e atualmente estão a controlar interações aéreas de terroristas", explicou à agência noticiosa Sahara Reporters.