Ataque terrorista faz três mortos e cinco feridos junto à embaixada francesa na Tunísia

ATTENTAT EN TUNISIE - Premières images suite à l’explosion probablement à caractère terroriste, selon les médias locaux, qui vient de se produire dans le centre-ville de #Tunis. pic.twitter.com/j9u4xMlA7z — Le Globe (@LeGlobe_info) 27 de junho de 2019

Um ataque terrorista contra um carro da polícia na rua Charles de Gaulle, no centro de Tunes, na Tunísia, fez esta quinta-feira pelo menos três mortos, bombistas suicidas e um polícia, e ainda cinco feridos.Segundo avança a Reuters, uma forte explosão foi ouvida após o incidente junto à embaixada de Paris.Várias testemunhas falam numa segunda explosão, que terá sido sentida no parque de estacionamento da Unidade contra terroristas em Tunes. O Ministro do Interior adianta que "da segunda explosão resultaram quatro feridos".As autoridades estão em alerta máximo.