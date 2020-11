Mais de 33 mil pessoas fugiram na última semana da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, na sequência da mais recente vaga de ataques dos grupos jihadistas que há três anos semeiam o terror na região.









Grupos armados islâmicos lançaram há duas semanas uma série de ataques contra várias aldeias na região de Muidumbe, tendo cometido inúmeras atrocidades contra as populações locais. Segundo vários relatos, mais de 50 pessoas foram decapitadas e esquartejadas num campo de futebol na aldeia de Muatide.

Milhares de pessoas fugiram para o mato para escapar ao avanço dos jihadistas, que incendiaram as aldeias, impedindo o regresso dos habitantes. A maioria tem procurado refúgio em Pemba, a capital provincial, que só na última semana recebeu 33 mil novos deslocados, deixando a cidade no limite das suas capacidades.





Segundo a Organização Mundial das Migrações, registou-se nos últimos meses “um aumento de quatro vezes no número de deslocados na área, para mais de 355 mil, face aos 88 mil registados no início deste ano”. A mesma organização avança ainda que , entre 16 de outubro e 11 de novembro, mais de 14 400 pessoas chegaram de barco à praia de Paquitequete, a qual chegou a receber 29 embarcações com deslocados num só dia.