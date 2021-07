Ativista ambiental morta a tiro no Quénia após receber ameaças de morte

Uma ativista ambiental foi morta a tiro após ter recebido ameaças de morte depois da sua campanha contra desenvolvimento de pântanos num parque nacional.

Joannah Stutchbury, de 67 anos, foi morta na passada quinta-feira, perto da sua casa nos arredores de Nairóbi, no Quénia.







Segundo o jornal The Guardian, foram os vizinhos que deram o alerta para o corpo da ativista dentro do carro com o motor ainda ligado. De acordo com a mesma fonte, os objetos de valor foram encontrados dentro do veículo.



Uhuru Kenyatta, presidente queniano, condenou já o ataque, sublinhando o papel de Joannah como defensora. "Será lembrada pelos seus esforços incansáveis para proteger a floresta Kiambu", afirmou.



A morte da ativista não é, no entanto, única naquele país. O jornal britânico recorda a história de Esmond Bradley Martin, um americano que se dedicava às investigações sobre o comércio de marfim de elefantes e rinocerontes. Esmond foi morto à facada, em 2018, na sua casa, em Nairóbi, num crime que continua por resolver.