Ativista dos direitos humanos anuncia candidatura às presidenciais moçambicanas

A ex-presidente da Liga dos Direitos Humanos (LDH) de Moçambique Alice Mabota vai submeter, na próxima segunda-feira, a candidatura às eleições presidenciais pela Coligação Aliança Democrática (CAD) no Conselho Constitucional (CC), anunciou este sábado esta organização política.O comunicado da CAD refere que a coligação é uma aliança de partidos extraparlamentares, e que Alice Mabota aceitou concorrer por esta organização às eleições presidenciais.Alice Mabota é a ativista mais conhecida em Moçambique na luta pela promoção dos direitos humanos, tendo sido fundadora e primeira presidente da LDH, por mais de duas décadas.Com a apresentação da candidatura de Alice Mabota, passam a cinco os candidatos às eleições presidenciais de 15 de outubro.O atual Presidente da República, Filipe Nyusi, já submeteu ao CC a candidatura a um novo mandato pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, tal como o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, Issufo Momade.O líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido do país, Daviz Simango, e Hélder Mendonça, pelo novo partido extraparlamentar Podemos, são outros candidatos conhecidos.As eleições presidenciais de 15 de outubro vão decorrer em simultâneo com as legislativas e provinciais.