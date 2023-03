Ativistas acusam Governo moçambicano de querer "controlar" ONG

Ativistas sociais acusaram hoje o Governo moçambicano de pretender "controlar" a atividade das organizações da sociedade civil e "limitar" o exercício democrático, ao apresentar no parlamento uma proposta que dizem dar poderes excessivos ao executivo.

Uma proposta de lei sobre organizações sem fins lucrativos, submetida à Assembleia da República, prevê que o Governo possa dissolver organizações não-governamentais (ONG), em caso de alegados delitos, retirando este poder aos tribunais, o que é contestado por ativistas sociais.

"As organizações da sociedade civil estão a associar alguns artigos desta proposta com a vontade do poder político de controlar a sociedade civil", disse Edson Cortez, diretor da ONG Centro de Integridade Pública.