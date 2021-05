Atraso na entrega de vacinas contra Covid-19 da Índia arrisca nova vaga da pandemia em África, avisa OMS

A diretora regional para África da Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta quinta-feira que os atrasos na entrega de vacinas por parte da Índia pode levar ao surgimento de mais estirpes, conduzindo a uma nova vaga de infeções.

"O atraso na entrega da vacina do Instituto Serum da Índia contra a covid-19 aos países africanos, bem como a lenta implementação do processo de vacinação e o aparecimento de novas variantes, significam que o risco de uma nova onda de infeções em África permanece elevado", disse Matshidiso Moeti, citada hoje num comunicado da OMS.

Para a OMS, os atrasos na disponibilização das vacinas, já de si escassas para as necessidades, estão a obrigar os países africanos a ficarem ainda mais atrasados no processo de vacinação, tendo administrado apenas 1% do total mundial, um valor que compara com os 2% de há algumas semanas.