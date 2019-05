Autarca ameaçado de morte na cidade moçambicana onde anterior eleito foi assassinado

Paulo Vahanle, presidente do conselho municipal de Nampula, maior cidade do norte de Moçambique, disse esta quarta-feira à Lusa estar a ser alvo de ameaças de morte, num cargo onde o anterior eleito foi assassinado."As ameaças acontecem há três meses, através de telefonemas" e a mesma pessoa "perguntou este mês sobre a minha decisão", referiu o autarca.Segundo Paulo Vahanle, o autor das ameaças aconselhou-o a "escrever para o partido e abandonar o cargo para não ser morto"."A pessoa não se identifica como a promotora das ameaças: diz que quer ajudar a poupar a minha vida porque há um plano contra mim", acrescentou, referindo que ainda não apresentou queixa às autoridades.Vahanle é aconselhado a abandonar o governo municipal e voltar ao cargo de deputado na Assembleia da República, alegando que é um alvo caso insista em permanecer num espaço "que já tem dono", referiu o autarca.Paulo Vahanle foi eleito, primeiro, durante eleições intercalares em março de 2018 e, depois, durante as eleições autárquicas que se realizaram em todo o país, em outubro.As intercalares foram provocadas pelo homicídio de Mahamudo Amurane, presidente do município morto por um homem armado, à porta de casa, a 04 de outubro de 2017, perante várias testemunhas, mas sem que alguém tenha sido preso.Hoje, Paulo Vahanle diz que não se sente seguro, apesar de reconhecer que ia ocupar um cargo arriscado, tendo em conta o assassínio de Mahamudo Amurane.O porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula, Zacarias Nacute, disse à Lusa que o autarca deve denunciar as ameaças àquela força de segurança por forma a garantir a sua proteção.