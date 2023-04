Autarca do município moçambicano de Ribáue morreu atropelado

O autarca do município de Ribáue, província de Nampula, norte de Moçambique, Aurélio Machado, morreu no domingo vítima de atropelamento, disseram as autoridades locais.

A porta-voz do governo da província de Nampula, Jessy Carangueza, disse ao canal privado STV que Machado morreu após duas semanas de internamento, na sequência de atropelamento.

O autarca foi levado em coma para o Hospital Central de Nampula, onde acabou por perder a vida.

Aurélio Machado era membro da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, tendo sido eleito autarca de Ribáue em 2018.

Aurélio Machado será substituído pelo segundo cabeça-de-lista da Frelimo naquela autarquia.

Moçambique regista um elevado índice de sinistralidade rodoviária, sendo considerado por diversos relatórios um dos países mais perigosos para peões e automobilistas em África.