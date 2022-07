Autarca morto a tiro no norte da África do Sul

Um autarca da província de Limpopo, norte da África do Sul, que faz fronteira com Moçambique, foi morto a tiro na sua residência, anunciou esta sexta-feira fonte da polícia sul-africana.

"Posso confirmar que a polícia registou um caso de homicídio e tentativa de homicídio após a morte do autarca e [que] o filho se encontra ferido", salientou Athlenda Mathe, porta-voz do comando nacional da Polícia da África do Sul (SAPS, na sigla em inglês) à televisão sul-africana.

De acordo com a autoridade policial, o homicídio foi perpetrado por três homens armados que invadiram na noite de quinta-feira a residência do político sul-africano, que era também vice-secretário do Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder desde 1994 no país.