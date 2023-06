Automobilistas correm aos postos de combustíveis em Luanda após anúncio de aumento do preço

O anúncio do aumento do preço da gasolina em Angola originou, esta quinta-feira, enchentes nos postos de abastecimento em Luanda, com filas intermináveis de viaturas e automobilistas agastados pela espera para abastecer, receando a subida do custo de vida.

"Vim aqui abastecer este carro, já estou há mais de uma hora, não sei qual é o transtorno que está lá à frente, não tem como explicar", disse à Lusa Domingos João.

Este condutor de uma viatura hospitalar admitiu que a enchente nas bombas de combustível da Sonangol, conhecido posto de abastecimento da Rádio Nacional de Angola, seja reflexo da subida do preço da gasolina.