Autópsia ao corpo de José Eduardo dos Santos já foi feita

O corpo do antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos já foi autopsiado em Barcelona, noticia esta segunda-feira agência francesa de notícias, citando fontes judiciais, depois da autorização judicial recebida na sexta-feira.

De acordo com a France-Presse (AFP), o porta-voz do tribunal de Barcelona confirmou que a 'luz verde' para a análise do corpo do antigo líder angolano foi concedida pelas autoridades na sexta-feira e que a autópsia já foi feita.

O ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos morreu em 08 de julho, aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento.