Autoridade marítima de Cabo Verde proíbe saída para o mar por causa da bruma seca

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) de Cabo Verde proibiu esta sexta-feira a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta por causa da bruma seca que cobre o país.

A autoridade marítima cabo-verdiana avisou que nas próximas 24 horas a visibilidade no arquipélago é moderada, por vezes má, devido à bruma seca e/ou poeira em suspensão.

Haverá também vendo moderado a fresco, passando a fresco ou muito fresco, por vezes forte, com rajadas ocasionais nas zonas ocidentais durante o período da manhã de sábado.

Segundo a mesma fonte, estas condições climatéricas vão afetar gradualmente setores interilhas.

"A Autoridade Marítima informa a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional", determinou o IMP, referindo que o aviso é válido pelas próximas 24 horas.

A bruma seca é uma tempestade de poeira proveniente do deserto do Saara e que é habitual em vários períodos do ano em Cabo Verde e quando começa demora vários dias.