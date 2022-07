Autoridades angolanas alargam perímetro de buscas para localizar cinco pescadores desaparecidos

As autoridades marítimas angolanas alargaram o perímetro de buscas para localizar a embarcação, com cinco pescadores a bordo, desaparecida no mar do Namibe, desde o dia 21 de junho, informou esta segunda-feira o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.

Segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, intendente bombeiro Félix Domingos, continuam a ser envidados todos os esforços para a localização da embarcação artesanal, que há três semanas se fez ao mar na província angolana do Namibe, com cinco pescadores a bordo.

Félix Domingos admitiu a possibilidade de se encontrar com vida os desaparecidos, realçando que a força do mar pode ter deslocado os pescadores para um território onde não haja possibilidade de comunicação.

"Nesta altura vamos aumentando aquilo que é o perímetro de buscas para que se possa ver qualquer sinal que nos leva a achar esses marinheiros", disse o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, em declarações à Rádio Nacional de Angola.

Na operação de buscas estão envolvidas forças da Marinha de Guerra Angolana, da capitania do Porto de Namibe e do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.