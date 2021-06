Autoridades angolanas destroem quase 500 caixas de cigarros fora de prazo

As autoridades angolanas apreenderam e incineraram 488 caixas de cigarros da marca "Aspen", avaliadas em mais de cem mil euros, com prazo de validade caducado, anunciou esta quinta-feira o Ministério do Interior (MININT).

A operação teve lugar na terça-feira e foi conduzida pelo Serviço de Investigação Criminal, através da Direção Central de Combate aos Crimes Económicos e Contra à Saúde Pública, no âmbito de um processo, onde é visada a empresa JTI.

"Este ato de inutilização destas quantidades de cigarros pelo método de incineração é fruto do trabalho de busca de informações operativas, resultantes de várias denúncias, que permitiu detetar atos criminais na referida empresa", tendo sido aberto um processo de averiguações, adianta o MININT num comunicado.

O processo irá continuar "a sua tramitação normal".