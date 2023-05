Autoridades angolanas detêm quatro pessoas que se preparavam para viajar com 1,5 milhões de dólares

As autoridades angolanas detiveram no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, quatro pessoas que tentavam sair do país com mais de 1,5 milhões de dólares (1,4 milhões de euros) dissimulados na bagagem.

Segundo um comunicado do Serviço de Investigação Criminal (SIC), os quatro homens, três guineenses da Guiné-Conacri e um angolano, com idades compreendidas entre 27 e 59 anos, foram detetados no momento de embarque, quando se preparavam para viajar para Adis Abeba, capital da Etiópia.

Na operação estiveram envolvidos, além do SIC, elementos da Polícia Fiscal Aduaneira, do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado (SINSE), Administração Geral Tributária (AGT) e dos Serviços De Migração e Estrangeiros (SME).

A lei angolana permite apenas transportar um máximo de 10 mil dólares (9.200 euros) sem informar as autoridades tributárias.

Quem tiver, à saída do país, valores superiores terá de prestar declarações sobre a origem dos fundos, bem como a forma de aquisição, mediante preenchimento de um formulário oficial das autoridades.