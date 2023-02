Autoridades angolanas investigam a morte de oito jovens desaparecidos

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta quarta-feira que está a investigar a morte de oito indivíduos, do município do Cacuaco, província de Luanda, antes dados como desaparecidos pelos familiares.

Numa nota, o SIC referiu que tomou conhecimento, em 15 de fevereiro, através de familiares do desaparecimento de oito jovens, que se encontravam a conviver numa hospedaria, em companhia de outros jovens, em Cacuaco.

De acordo com o SIC, face à gravidade da situação, espoletou "um conjunto de ações investigativas, consubstanciadas na abertura de competente processo, bem como a pronta inspeção judiciária ao local indicado pelos familiares como sendo o sítio onde os jovens comemoravam o dia de São Valentim, no momento em que de lá foram retirados".

Informações preliminares de testemunhas que estiveram no local, informou o SIC na sua nota, dão conta que as vítimas foram levadas por quatro indivíduos ainda não identificados, que já se encontravam no local antes da presença dos oito jovens, "armados com pistolas e sob ameaças de morte, destruindo em seguida, o sistema de videovigilância" da hospedaria.

Na sequência dos factos, dois dias após o desaparecimento, os corpos dos jovens, antes dados como desaparecidos, foram localizados na morgue do Hospital Josina Machel e reconhecidos pelos seus familiares.

"Considerando que os factos aqui reportados revelam elevada complexidade e preocupação de segurança pública, o SIC em coordenação com a PNA [Polícia Nacional de Angola], prosseguem com a realização de diligências, visando a identificação e localização dos autores deste crime para consequente responsabilização criminal", salientou a nota.