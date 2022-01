O Serviço de Investigação Criminal de Angola (SIC) está a investigar a morte de cinco jovens, cujos corpos apareceram no sábado, no bairro Capalanga (município de Viana, Luanda), ensanguentados e com disparos de arma de fogo.

Segundo um comunicado divulgado na página de Facebook do Ministério do Interior, três destes jovens foram encontrados com pistolas.

O SIC está a apurar as circunstâncias em que ocorreram as respetivas mortes e solicitou a colaboração dos cidadãos para esclarecer deste infausto acontecimento