Autoridades confirmam sequestro de 136 crianças em escola na Nigéria

scola Islâmica Salihu Tanko, no norte do país.

As autoridades confirmaram o sequestro de 136 crianças na Nigéria depois de um grupo de homens armados ter invadido no passado domingo a EDe acordo com o diretor da escola, citado pela Sky News, o ataque fez ainda um morto. Três professores também foram sequestrados.

Umar Idris admitiu, no entanto, que o número de crianças raptadas pode aumentar, uma vez que os pais ainda não foram todos contactados.



Algumas crianças em idade pré-escolas terão sido abandonadas durante o caminho.

"11 crianças tinham entre três e quatro anos e não tinham resistência para acompanhar o ritmo dos atiradores, então foram abandonadas no caminho", afirmou o diretor da escola, revelando que foram encontradas horas após o ataque.



Os pais deixaram já duras críticas à resposta do governo ao ataque.