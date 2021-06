Autoridades de Cabo Verde prometem "mão dura" em novo plano em estado de calamidade devido à Covid-19

As autoridades cabo-verdianas prometeram esta quarta-feira "mão dura e intransigente" durante um novo plano de ação e fiscalização do cumprimento das normas e medidas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19 com a prorrogação do estado de calamidade.

Depois de constatar "efeitos imediatos" com as medidas restritivas adotadas pelo Governo e as ações de fiscalização no estado de calamidade entre 30 de abril e 30 de maio, o Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB) traçou um novo plano no quadro da prorrogação da situação de calamidade por mais 30 dias em todo o território nacional.

Em conferência de imprensa, na cidade da Praia, o presidente interino do SNPCB, Hélio Semedo, revelou que o novo plano terá quatro pontos essenciais, a começar pela fiscalização apertada das principais praias balneares, sobretudo nas ilhas turísticas do Sal e da Boa Vista, e no interior da ilha de Santiago.