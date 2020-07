Autoridades do Zimbábue prenderam mais de 105 mil pessoas por violação das regras de confinamento

Mais de 105 mil pessoas foram presas no Zimbabué desde março devido à violação das regras impostas para conter a propagação do coronavírus.Segundo a BBC, só nos dois últimos dias foram presas cerca de mil pessoas por "movimento desnecessário" ou pela não utilização de máscaras.De acordo com os regulamentos impostos atualmente no país e citados pela BBC, os populares que regressem do exterior deverão permanecer em quarentena durante três semanas numa intalação aprovada pelo Governo.Segundo as autoridades, 276 pessoas fugiram dos centros de quarentena, incluindo alguns casos positivos para coronavírus. Cerca de 30 foram presos e apresentados a tribunal por exposição do vírus à família e à comunidade.O país contabiliza mais de 1400 infetados e 25 mortos provocados pela Covid-19.