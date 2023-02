Autoridades guineenses procuram há uma semana turista polaco desaparecido na ilha de Rubane

As autoridades guineenses procuram há uma semana um cidadão polaco que desapareceu na ilha de Rubane, no arquipélago dos Bijagós, disse esta sxta-feira à Lusa fonte do Governo.

Segundo a fonte, o homem, instalado numa unidade hoteleira daquela ilha, desapareceu há uma semana quando foi dar um passeio juntamente com outros colegas.

Os colegas regressaram, mas o homem decidiu continuar o passeio e nunca mais apareceu, explicou a fonte.

No local, à procura do homem, estão mais de 50 elementos de várias forças de segurança, incluindo a Polícia Judiciária, apoiados por cidadãos que se disponibilizaram para apoiar nas buscas.

A ilha de Rubane tem menos de 200 habitantes, segundo os censos realizados em 2009, e apenas duas unidades hoteleiras.