Autoridades moçambicanas alertam para aumento da transmissão da Covid-19 na última semana

As autoridades de saúde de Moçambique alertaram esta segunda-feira para um "aumento importante" da taxa de positividade e consequente incremento da transmissão do novo coronavírus na última semana em todo o país.

"Praticamente em todo o país houve um incremento da taxa de positividade. O aumento varia de cerca de duas a 10 vezes, portanto são aumentos com magnitudes importantes, indicando um incremento da transmissão do vírus causador da covid-19", disse esta segunda-feira o diretor de inquéritos no Instituto Nacional de Saúde (INS), Sérgio Chicumbe, na análise da situação epidemiológica do país em Maputo.

Segundo o responsável, na última semana, entre 03 e 09 de janeiro, o país teve um "pico importante" de casos positivos, com um total de 2.393, tendo a taxa de positividade ascendido para acima de 20%.

"Resultante do aumento de transmissão em indivíduos relativamente jovens, os adultos e idosos estão a carregar o mais pesado fardo de internamentos, hospitalizações e óbitos", lamentou Chicumbe.

O maior número de óbitos e a taxa de letalidade em Moçambique continua a registar-se em pessoas maiores de 60 anos, segundo os dados das autoridades de saúde.

Desde que foi declarada a pandemia, em 22 de março, Moçambique registou um total de 22.334 casos positivos, 78% dos quais são dados como recuperados.

O país contabiliza ainda 197 óbitos por covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.934.693 mortos resultantes de mais de 90,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.