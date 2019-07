Autoridades moçambicanas aplicaram 42 mil euros em multas devido a pesca ilegal em Maputo

O Estado moçambicano aplicou, no primeiro semestre deste ano, um total de três milhões de meticais (42 mil euros) em multas por pesca ilegal na província de Maputo, disse esta quinta-feira fonte do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas."Estas multas têm consequências nefastas para o pescador, que tem normalmente uma renda muito baixa", disse José Cuna, do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas.Aquele responsável falava esta quinta-feira em Maputo durante uma conferência de imprensa convocada para fazer o balanço semestral.O valor resultou da aplicação de multas a 237 embarcações surpreendidas pelas autoridades moçambicanas a pescarem sem licença ou a aplicar técnicas proibidas."Eles vão ter de pagar e, consequentemente, perdem os instrumentos que usavam para a pesca ilegal", afirmou José Cuna, acrescentando que do valor total apenas 30% já foi arrecadado.De acordo com aquele responsável, a maior parte destes pescadores são praticantes de pesca artesanal, o que faz com que as autoridades moçambicanas associem a pesca ilegal ao desconhecimento das leis que orientam a atividade em Moçambique."Em muitos casos, estes pescadores mal conseguem ler", frisou José Cuna.Moçambique perde anualmente 67 milhões de dólares (59,37 milhões de euros) devido à pesca ilegal e precisa de reforçar o sistema de fiscalização da atividade piscatória, de acordo com dados oficiais.