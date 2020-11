Autoridades moçambicanas apreendem mais de uma tonelada de caranguejo

A fiscalização marítima moçambicana apreendeu 1.100 quilos de caranguejo, no centro do país, em menos de uma semana, capturado na "época de veda", quando é proibido apanhar a espécie, disse esta segunda-feira à Lusa fonte das autoridades.

A última apreensão aconteceu no sábado quando as autoridades descobriram uma embarcação com 600 quilos de caranguejo.

"Estamos a apreender caranguejo e embarcações e os responsáveis incorrem em pesadas multas, caso sejam neutralizados", explicou o chefe da fiscalização, César Maphossa.

No sábado, os tripulantes abandonaram o barco, fundeado nos arredores da cidade da Beira, centro de Moçambique, quando se aperceberam da chegada dos fiscais.

A embarcação foi confiscada e os caranguejos, dissimulados em caixas, foram posteriormente devolvidos ao seu habitat natural, no mangal do rio Maria, arredores da capital provincial de Sofala.

A apreensão ocorreu menos de uma semana após as autoridades terem descoberto outros 500 quilos de caranguejo capturado também no período de proibição, que começou em setembro e decorre até final do ano.

As épocas de veda visam a manutenção e exploração sustentável de espécies marinhas, dando-lhes um período sem captura que permita a recuperação das respetivas populações.