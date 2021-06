Autoridades moçambicanas apreendem três camiões com madeira

As autoridades moçambicanas apreenderam três camiões que transportavam madeira transportada de forma ilegal no distrito de Caia, na província de Sofala, centro de Moçambique, anunciou esta sexta-feira fonte oficial.

A madeira em toros, das espécies Monzo e Chacate, é proveniente da província de Manica, também no centro do país, e tinha como destino a cidade da Beira, em Sofala, disse o diretor do serviço distrital das Atividades Económicas de Caia, Tiago Tomás, citado esta sexta-feira pela Rádio Moçambique.

"Feita a perícia, verificou-se que a documentação de autorização [apresentada pelos transportadores] com apenas um carimbo da direção [de atividades] de Manica não é suficiente para libertar esses camiões", referiu Tiago Tomás.

Segundo as autoridades, o caso foi denunciado por cidadãos que, ao se aperceberem da movimentação dos camiões, ligaram à polícia, acrescentou o diretor.

Vários relatórios nacionais e internacionais têm indicado que Moçambique está a ser palco de crimes ambientais, entre os quais o corte ilegal de árvores, alertando para as consequências dos altos níveis de desflorestação.

Como forma de diminuir a pressão sobre os recursos florestais, algumas medidas restritivas foram aplicadas nos últimos cinco anos para inverter o cenário.

Dados oficiais indicam que Moçambique perde anualmente, pelo menos, 140 milhões de euros devido ao contrabando de madeira.