Autoridades moçambicanas detêm 11 imigrantes ilegais na companhia de polícia

As autoridades moçambicanas detiveram 11 imigrantes ilegais que seguiam numa viatura na companhia de um agente da polícia, no distrito de Moatize, em Tete, centro do país, disse hoje à Lusa fonte da corporação.

Os 11 paquistaneses foram detidos na noite de segunda-feira num posto de fiscalização de Moatize.

O motorista da viatura em que se faziam transportar disse às autoridades que seguia com um amigo, agente da polícia moçambicana, explicou à Lusa, Amélia Direito, porta-voz do Serviço Nacional de Migração (Senami) em Tete.

"Trata-se de um polícia afeto ao departamento de recursos minerais e meio ambiente. Segundo o motorista, o agente fugiu", ao aperceber-se da ação de fiscalização das autoridades.

Do total de imigrantes, oito tinham passaporte, mas sem vistos, e os restantes três não tinham documentos.

O grupo era oriundo do Maláui e seguia para a África do Sul, avançou a porta-voz.

De acordo com o Senami, foram intensificados trabalhos de fiscalização naquela província, visando "desencorajar" a entrada de imigrantes ilegais e a atuação de quem facilita o processo.

Há menos de um mês, o Senami deteve 53 imigrantes ilegais com documentos falsos na mesma província e que tinham também como destino a África do Sul.

Moçambique é ponto de trânsito de milhares de migrantes que anualmente atravessam as fronteiras para tentar chegar àquele país, uma das maiores economias do continente africano.