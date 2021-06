Autoridades moçambicanas detêm trabalhadores de construção de estradas suspeitos de violar menores

O ministro das Obras Públicas moçambicano anunciou esta sexta-feira a detenção de trabalhadores de empresas de construção de estradas, no centro e norte de Moçambique, por suposta violação de seis menores, sem referir quantos foram detidos.

"Nós temos até ao momento o registo de seis violações e referimo-nos a situações muito gravosas que têm a ver com abuso sexual de menores", disse João Machatine, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

O governante falava durante uma reunião com empreiteiros do projeto de construção de estradas rurais nas províncias da Zambézia, no centro de Moçambique, e Nampula, no Norte, onde ocorreram as violações.

Os casos já foram apresentados à Procuradoria-Geral da República, disse o ministro, sem avançar o número de trabalhadores detidos.

"Vamos fazer de tudo para que estes indivíduos nunca voltem a ser contratados em qualquer empreitada aqui no território nacional", frisou o ministro, referindo que o Governo moçambicano não tolera tais práticas.

As vítimas vivem nas proximidades dos estaleiros das empresas, nos distritos de Mocubela e Pebane (Zambézia), Mossuril e Mogincual (Nampula).

"Reforcem as medidas de proteção junto aos vossos trabalhadores porque na ocorrência dessas situações nós não iremos apenas responsabilizar aos trabalhadores, mas também [responsabilizar] disciplinar e criminalmente os empreiteiros", referiu João Machatine.

O ministro das Obras Públicas exigiu que as empresas prestem assistência às vítimas.

"Nós estivemos a rever os nossos instrumentos e vimos que há espaço para suspender as empresas que permitem a ocorrência desses casos e numa situação mais gravosa suspender o alvará", frisou o governante.

De acordo com os dados avançados no local, as obras de construção de estradas rurais arrancaram em 2018, num investimento de cerca de 260 milhões de dólares (219 milhões de euros).