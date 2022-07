Autoridades moçambicanas detiveram 13 pessoas envolvidas em operações cambiais ilegais

As autoridades moçambicanas detiveram 13 pessoas suspeitas de envolvimento na venda ilegal de moeda, no âmbito de uma operação de combate contra atividades cambiais ilícitas lançada na quarta-feira, anunciaram as Alfândegas de Moçambique.

"Identificámos vários estabelecimentos com autênticas caixas-fortes para esconder o que, na verdade, deve ser declarado [ao fisco]. Estamos empenhados em tudo fazer, em todo o território nacional, para garantir o cumprimento da lei", disse o diretor-geral adjunto das Alfândegas de Moçambique, Fernando Alage, citado hoje pelo diário Notícias.

Alage afirmou que a operação já resultou na apreensão de "avultadas somas de dinheiro", que foram depositadas no banco central, enquanto decorrem investigações para o apuramento da proveniência do dinheiro.

"Efetuámos várias inspeções em todo o país e cerca de 90% dos estabelecimentos fiscalizados estão associados ao exercício de câmbio ilegal, havendo também inúmeras situações de não-faturação, sonegação do IVA e de outros impostos que eventualmente seriam obrigados a pagar", frisou o diretor-geral adjunto das Alfândegas de Moçambique.

As atividades cambiais em Moçambique têm estado sob forte escrutínio das autoridades, por serem potencialmente vulneráveis ao financiamento à criminalidade organizada e ao terrorismo.