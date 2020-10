Autoridades moçambicanas registam mais um óbito e 159 novas infeções diárias por Covid-19

O Ministério da Saúde de Moçambique registou mais um óbito por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes para 75, num dia em que foram anunciados mais 159 infeções no país.

A vítima, um moçambicano de 74 anos, morreu no sábado "após o agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento em uma unidade hospitalar da cidade de Maputo", lê-se no comunicado de atualização de dados sobre a pandemia distribuído este domingo à comunicação social.

Nas últimas 24 horas, o país registou ainda 159 novos casos positivos de covid-19, elevando o total para 10.866, dos quais 10.567 são de transmissão local e 299 são importados.

"Dos casos novos hoje reportados, 158 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e um é de nacionalidade francesa", acrescenta.

As autoridades de saúde anunciaram ainda que mais 241 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o total para 8.513 (78%), havendo ainda um acumulado de 314 pessoas internadas.

A cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número de infeções ativas, com 1.575, seguida de Maputo província, com 329 e as restantes províncias registam menos de 120 infeções ativas.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, o país testou um total de 167.051 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e quase 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo.