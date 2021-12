Autoridades moçambicanas retêm 15 imigrantes ilegais

Um grupo de 15 pessoas está retido por imigração e permanência ilegal na província da Zambézia, centro de Moçambique, anunciou hoje o Serviço Nacional de Migração (Senami).

O grupo, composto por nove malauianos, dois bengaleses, dois nigerianos e dois guineenses, foi retido no posto de controlo de Nicoadala, declarou à comunicação social Reginaldo Massorongo, porta-voz do Senami na Zambézia.

"Os malauianos estão aqui por entrada clandestina. Eles vinham da África do Sul e no ato de entrada, a partir da fronteira de Ressano Garcia, em Maputo, não efetuaram o movimento migratório", disse o responsável, referindo que o grupo tinha como destino o Malaui.

Os imigrantes bengaleses foram retidos porque não possuíam nenhuma documentação, enquanto os guineenses tinham os vistos expirados, avançou o porta-voz do Senami.

Moçambique é ponto de trânsito de milhares de migrantes que anualmente atravessam as fronteiras, alguns para tentar chegar à África do Sul, uma das maiores economias do continente africano.