Autoridades moçambicanas retêm 275 imigrantes ilegais

As autoridades moçambicanas retiveram 275 imigrantes ilegais de nacionalidade malauiana na província de Gaza, no sul de Moçambique, anunciou esta segunda-feira fonte da migração.

O grupo apresentava passaportes e certificados de emergência, mas não tinha vistos de entrada, disse à comunicação social Abeldo Nhanombe, porta-voz dos Serviços de Migração de Gaza.

Os imigrantes seguiam em quatro autocarros, três dos quais de transportadoras moçambicanas e outra malauiana.

Segundo o porta-voz, os imigrantes entraram em Moçambique através de duas fronteiras da província de Tete, no centro do país, e tinham como destino a África do Sul.

Abeldo Nhanombe avançou que uma parte do grupo foi repatriada no domingo e que os transportadores serão responsabilizados.

"Apelo a todos os cidadãos e transportadores de passageiros para pautarem por uma conduta de vigilância e terem atenção à presença de cidadãos estranhos nos seus autocarros", referiu.

Moçambique é ponto de trânsito de milhares de migrantes que anualmente atravessam as fronteiras, alguns para tentar chegar à África do Sul, uma das maiores economias do continente africano.