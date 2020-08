Autoridades policiais detém homem que matou filha de oito meses em Luanda

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Angola apresentou esta, em Luanda, um cidadão nigeriano detido pela morte da filha, de oito meses, na sequência de desavenças familiares.

Segundo o responsável do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC Luanda, Fernando Carvalho, o incidente ocorreu no dia 06, no município do Kilamba Kiaxi.

"Por desavenças familiares, [o homem] surgiu no interior da sua residência à uma da madrugada, com atos muito violentos, começando por agredir os familiares da esposa, inclusive a própria esposa, pegou num pau e atingiu a zona craniana da criança, que acabou por morrer", explicou Fernando Carvalho.