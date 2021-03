Autoridades sul-africanas avisam que batalha contra a Covid-19 ainda não terminou

Um ano após o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na África do Sul, o medo deu lugar à esperança, mas as autoridades avisam que "a batalha ainda não terminou" no país mais afetado pela pandemia no continente africano.

A 5 de março de 2020 era detetada a primeira infeção, na província do KwaZulu-Natal, litoral do país, importada de Itália.

Desde então, as autoridades da saúde sul-africanas registaram 50366 mortes associadas à Covid-19 e mais de 1,5 milhões de pessoas infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2, sendo esta sexta-feira o KwaZulu-Natal a segunda província mais afetada do país, depois de Gauteng, com mais de 300 mil casos de infeção e cerca de mil mortes.