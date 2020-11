Navio estrangeiro com avaria na máquina principal encalha em Cabo Verde

Uma avaria na máquina principal deverá estar na origem do encalhe do navio de carga "Deimos", do Panamá, na ilha cabo-verdiana do Fogo, informou hoje o Instituto Marítimo e Portuário (IMP), que vai iniciar as operações de desencalhe.

"O navio de carga 'Deimos', após operação de descarga, tinha como destino o porto de Tarrafal de São Nicolau, quando sofreu uma avaria na máquina principal, tendo acabado por ser arrastado para a zona de encalhe, devido à forte ondulação que se fazia sentir no local", informou o IMP.

Em comunicado, o instituto cabo-verdiano precisou que o acidente ocorreu pelas 07:00 locais, envolvendo o navio estrangeiro arvorando bandeira panamenha, da companhia Arabella Enterprises Corp.

A mesma fonte disse que o navio acabou por encalhar ao largo do porto de Vale dos Cavaleiros, na ilha do Fogo, "ao que tudo indica, devido a um 'blackout' total".

O IMP salientou que, ao ter conhecimento da ocorrência, tomou de imediato as medidas necessárias, através do delegado marítimo da ilha, que está a acompanhar o processo desde o início, juntamente com as demais entidades nacionais.

O instituto indicou também que o rebocador "Praia Maria" já está na ilha do Fogo para dar início às operações de desencalhe da embarcação, sublinhando que o acidente "não constitui nenhum risco para a navegação e os tripulantes do navio já se encontram todos em terra, em plena segurança".

"As entidades nacionais estão neste momento a envidar todos os esforços com vista ao desencalhe da embarcação", prosseguiu o IMP, prevendo o início das operações de desencalhe ao final da tarde de hoje.

Na nota, o IMP não fala sobre o possível derrame de combustível por parte do navio, alertado pela associação ambientalista Projeto Vitó.

"O navio 'Deimos' encalhou hoje nas imediações do porto de Vales de Cavaleiros na ilha do Fogo. No local nota-se um forte odor de combustível o que pode indicar algum vazamento", deu conta a associação ambientalista cabo-verdiana.

"Alertamos para o risco ambiental de um derrame que pode afetar a orla costeira da cidade de São Filipe", concluiu o Projeto Vitó, numa nota publicada nas suas páginas oficiais.

Em declarações à Lusa, o coordenador da associação ambientalista Projeto Vitó, Herculano Dinis, mostrou-se preocupado com a situação e disse que, a confirmar-se, o derrame pode constituir um perigo para toda a orla costeira, que é frequentada por pessoas, para pesca, e também serve de desova das tartarugas marinhas.

Segundo a agência cabo-verdiana de notícias Inforpress, o navio tem 94 metros de comprimento, 15 de largura, 5,5 metros de calado e capacidade para mais de três mil toneladas de carga.