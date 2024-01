Avião da Airlink sai da pista ao aterrar no aeroporto moçambicano de Pemba

Um jato Embraer ERJ 135 da Airlink sofreu na quinta-feira uma saída de pista ao aterrar no aeroporto de Pemba, província moçambicana de Cabo Delgado, que ficou encerrada ao tráfego aéreo, segundo informação da companhia sul-africana.

De acordo com a transportadora, o avião, com matrícula SZ-SJX, operava o voo 4Z 204, desde Joanesburgo, África do Sul, e transportava 32 passageiros e três tripulantes, que saíram da aeronave pela porta principal, sendo o incidente explicado pela Airlink com o "piso molhado da pista".

"Até ao momento não há relato de feridos. A Airlink e o pessoal do aeroporto de Pemba estão a cuidar dos passageiros e tripulantes", refere.

A Airlink acrescenta que "notificou as autoridades relevantes" de Moçambique e da África do Sul deste incidente e que a empresa que gere o aeroporto de Pemba "fechou a pista".

"Assim que reabrir enviaremos uma aeronave de reserva para Pemba e uma equipa que ajudará na recuperação da aeronave, que aquaplanou ao sair da pista", descreve ainda a companhia.