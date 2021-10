Avião da marinha francesa ajuda a resgatar duas pessoas do mar em Cabo Verde

O avião Falcon 50 da Marinha Francesa, que se encontrava na fiscalização das pescas, ajudou a Guarda Costeira de Cabo Verde a resgatar dois homens do mar na ilha do Sal, informou esta terça-feira aquela instituição cabo-verdiana.

Em comunicado, a Guarda Costeira avançou que foi acionada em 30 de setembro devido a um alerta de desaparecimento no mar de dois homens, no norte da ilha do Sal, mais concretamente na localidade de Fiura.

Na sequência deste alerta, prosseguiu, foi acionado o mecanismo de busca e salvamento e as operações foram conduzidas a partir do Centro de Coordenação de Salvamento (JRCC), no Mindelo, ilha de São Vicente.

Nessa missão, a Guarda Costeira cabo-verdiana informou ainda que contou com ajuda do avião Falcon 50 da Marinha Francesa, que se encontrava na fiscalização das pescas no âmbito da cooperação, e do Navio Patrulha Rei, que largou do Porto da Palmeira, também no Sal.

"O Avião Falcon 50 conseguiu localizar a embarcação com os dois indivíduos a bordo, e com o apoio fundamental da Delegação Marítima da ilha do Sal, da Polícia Marítima e dos mergulhadores locais, e com a embarcação Mestre Pimentel, conseguiram resgatar os dois indivíduos e dirigiu-se para o Porto da Palmeira, onde terminou a missão e foram entregues às autoridades sanitárias", concluiu a nota da Guarda Costeira de Cabo Verde.