Avião da União Europeia com 35 toneladas de ajuda humanitária chegou ao Congo

O primeiro avião com ajuda humanitária da União Europeia para a República Democrática do Congo (RDCongo) aterrou na sexta-feira à noite em Goma, no leste do país, anunciou o embaixador da UE neste país africano.

"Este é o primeiro avião, outro chegará na próxima semana e outros se seguirão, sem dúvida", disse o embaixador da União Europeia na RDCongo, Jean-Marc Châtaigner, aos jornalistas logo após a aterragem do avião.

O avião com ajuda humanitária chegou numa altura em que os combates entre os rebeldes e as forças militares já estão a menos de 30 quilómetros de Goma, a capital da província do Kivu do Norte, uma região fortemente afetada pelo conflito entre os rebeldes do Movimento 23 de Março (M23) e as forças governamentais.