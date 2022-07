Mogadíscio

Um avião despenhou-se ao aterrar no aeroporto na capital da Somália,, e acabou por ficar virado ao contrário. A bordo seguiam mais de 30 passageiros. No entanto, não houve vítimas a registar.O avião Fokker 50, que pertencia à Jubba Airways, fazia a ligação entre Baidoa e a capital, revelaram as autoridades, citadas pela BBC.Os passageiros e a tripulação foram todos resgatados em segurança.A causas do acidente são ainda desconhecidas.