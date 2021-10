Avião proveniente de São Tomé com destino a Lisboa regressa ao aeroporto de origem após "ruído estranho no motor"

Um avião que descolou este sábado de manhã de São Tomé com destino a Lisboa foi obrigado a aterrar no aeroporto de origem, após "um ruído estranho no motor 2", informou o Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) de São Tomé e Príncipe .

Fonte do Governo são-tomense disse à Lusa que o voo da STP Airways, operado pela portuguesa euroAtlantic, deslocou de São Tomé com destino a Lisboa com "230 passageiros" a bordo.

Numa nota de esclarecimento enviada à comunicação social, o INAC indicou que depois de ter descolado do aeroporto internacional são-tomense, os pilotos identificaram "um ruído estranho no motor 2, motivo pelo qual tomaram a rota para a cidade de Libreville (Gabão), de modo a fazerem uma avaliação da situação em voo, o que culminou com a decisão de desligar o referido motor".