Avião safari mata dois animais selvagens durante aterragem no Quénia. Veja as imagens

Um avião comercial da Safarilink atingiu dois gnus, animais selvagens, enquanto aterrava na pista de Kichwa Tembo, na Reserva Nacional de Masai Mara, no Quénia, esta sexta-feira. Os animais morreram devido ao embate.

De acordo com o portal Daily Nation, a aeronave Dash 8 embateu nos animais quando estes estavam a correr ao longo da pista. O acidente ocorreu cerca das 13h00 (11h00 em Portugal Continental).

Na aeronave, que ficou danificada, seguiam vários passageiros que conseguiram sair ilesos deste acidente, assim como a tripulação do avião.

De acordo com o Hangar24, as rodas de ajuda à aterragem do avião tiveram um problema, o que provocou o acidente.