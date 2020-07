Aviões colidem no aeroporto de Lagos

Um Airbus A330 da companhia libanesa MEA embateu, na noite desta quarta-feira, num Boeing 777 que se encontrava estacionado na placa do aeroporto internacional de Lagos, na Nigéria.O incidente que não provocou feridos, aconteceu quando a aeronave libanesa estava a ser rebocada e uma das asas embateu na zona traseira do avião turco.O A330, que preparava o regresso a Beirute a partir do aeroporto internacional Murtala Mohammed, sofreu danos consideráveis. Também o avião da Turkish ficou danificado.