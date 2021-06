Avioneta sai de pista de aterragem no sul da Guiné-Bissau para fugir a um porco

Uma avioneta que aterrava em Bubaque, sul da Guiné-Bissau, saiu da pista e partiu o suporte do trem de aterragem para evitar um porco que estava no local de aterragem.

De acordo com fontes do Governo guineense, o acidente deu-se na tarde de quinta-feira, quando a avioneta, de matrícula senegalesa, estava a chegar à ilha de Bubaque, no arquipélago dos Bijagós, com um grupo de turistas.

A bordo da avioneta, um monomotor, encontravam-se três pessoas.

Todos os ocupantes da aeronave saíram ilesos do acidente, explicaram as mesmas fontes, contactadas pela Lusa em Bissau e em Bubaque.

Fonte da aviação civil guineense confirmou "o incidente em Bubaque" e prometeu enviar para o local uma equipa de técnicos para recolher no terreno "todas as informações".

A estância balnear de Bubaque é um dos principais destinos turísticos da Guiné-Bissau.