Avô detido por tentar vender dois netos para retirar órgãos em Moçambique

A polícia moçambicana deteve um homem, e um amigo, suspeito de tentar vender, por 5 mil euros, dois netos a um comerciante, para retirar órgãos, divulgou aquela força policial na cidade do Dondo.

"Estamos em situação flagrante de tráfico de seres humanos, em que os indivíduos que aqui foram apresentados teriam tentado comercializar dois indivíduos por valores orçados em 350 mil meticais [5 mil euros]", disse Dercio Chacate, porta-voz do comando provincial de Sofala da Polícia da República de Moçambique (PRM).

Os homens propuseram a venda das duas crianças a um comerciante, depois de as retirarem da casa dos pais, no distrito de Marromeu, no sábado passado, segundo a PRM.

Dércio Chacate, que falava a jornalistas no Dondo, explicou que a polícia teve conhecimento desta ocorrência através de uma denúncia popular, estando a ter o apoio do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) para tentar chegar ao "autor moral" do crime.

Neste caso, terá sido o próprio comerciante a chamar a polícia e a denunciar o avô e o amigo, que foram detidos de seguida.

A PRM garante que os menores já foram devolvidos à família.