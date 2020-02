Baba Agunga: O doente mental que vive há três anos acorrentado a uma árvore

Baba Agunga é um jovem do Gana que vive há três anos preso a uma árvore, na aldeia de Zorko.

Na mesma situação existem milhares de pessoas que sofrem de doenças mentais. Durante meses ou anos, os doentes mentais de várias regiões do Gana, e de outros países da África Ocidental, são acorrentados a árvores ou postes. O intuito de quem os prende é curá-los, algo que não acontece.

O caso de Baba foi relatado ao jornal The Guardian. De acordo com a mesma fonte, o jovem, com uma idade compreendida entre os 20 e os 30 anos, está preso a uma árvore por uma corrente cheia de ferrugem. O rapaz que quase não fala está preso pelos tornozelos.

No local onde se encontra nu, sentado num tapete, Baba conta apenas com o apoio da mãe. Ao The Guardian conta que o filho "era um bom menino". Baba tinha viajado para o sul do Gana, fazia pulseira e vendia-as. Quando regressou a casa, chegou diferente, com amigos que fumavam canábis.

"Não se se foi a erva que o pôs doente, mas tornou-se muito agressivo", relata a mãe revelando que o jovem começou por tomar medicação e "melhorou". Mas quando deixou de haver remédios, a situação piorou e Baba chegou mesmo a tentar atacar a mãe com recurso a uma espada.

Foi nessa altura que o pai, atualmente morto, foi a um mercado e comprou correntes para prender o filho.

As poucas palavras que ainda consegue dizer são pedir comida à mãe que, emocionada, desabafou ao The Guardian que se preocupa "com o que acontecerá com ele quando morrer".

Nas regiões do Gana a falta de medicamentos para as doenças mentais é notória. Sem remédios para ajudar, "a único coisa a oferecer é a prisão", diz Stephen Asante, enfermeiros psiquiátrico em Tamale, fundador de uma instituição de caridade que se tem como objetivo reduzir o estigma e o desconhecimento existente em torno das doenças do foro mental.