Banco Africano de Desenvolvimento dá 42 milhões de euros para reconstruções em Moçambique após ciclones

O Banco Africano de Desenvolvimento vai desembolsar 46 milhões de dólares (42 milhões de euros) para apoiar as comunidades afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, que se abateram sobre Moçambique em 2019.

O apoio vai beneficiar as comunidades das províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete, no centro de Moçambique, bem como Nampula e Cabo Delegado, no Norte do país, disse Luís Mandlate, diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós ciclones idai e Kenneth, em declarações à comunicação social durante uma visita ao distrito de Nhamatanda, na província de Sofala.

O valor vai apoiar um total de 40 mil famílias que vivem da agricultura até 2023, priorizando as famílias produtoras que são lideradas por mulheres.

A ambição do Gabinete de Reconstrução pós ciclones idai e Kenneth é de reforçar os meios de subsistência das famílias, através da assistência aos produtores com `kits´ de irrigação, sementes, fertilizantes e pesticidas.

A distribuição do material começou na quarta-feira em Nhamatanda, num evento que contou com a presença do governador de Sofala, Lourenço Bulha.

"É nossa expetativa, com a entrega destes insumos, melhorar a renda das comunidades através do aumento da produção e da produtividade ", declarou o governante.

O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 603 mortos e a cidade da Beira, uma das principais do país, foi severamente afetada.

O ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril do mesmo ano, matou 45 pessoas.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois ciclones (Idai e Kenneth) que se abateram sobre Moçambique.