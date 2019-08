Banco Africano de Desenvolvimento desembolsa 41 milhões para reconstrução de infraestruturas sociais

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) desembolsou terça-feira 45 milhões de dólares (41 milhões de euros), para o apoio à reconstrução de infraestruturas sociais destruídas por ciclones nas províncias de Sofala, centro do país, e Cabo Delgado, norte."Este financiamento, em forma de donativo, já está a responder ao volume do apoio que foi declarado na altura [pelos doadores], portanto, estamos num bom passo", afirmou o ministro da Economia e Finanças moçambicano, Adriano Maleiane, citado esta quarta-feira pelo diário Notícias.Por seu turno, o representante do BAD reiterou que o montante faz parte do compromisso da sua instituição de apoiar os setores da agricultura, transportes, serviços meteorológicos e assistência ao gabinete de reconstrução.Em março, o ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique, causando 604 vítimas mortais e afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas.Pouco tempo depois, o norte do país foi devastado pelo ciclone Kenneth, que matou 45 pessoas e afetou outras 250.000.